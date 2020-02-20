Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina"

Время работы и правила посещения



ПРАВИЛА РАБОТЫ КИНОТЕАТРА «Мультиплекс»



ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные правила разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Украины, Законом Украины «О кинематографии» и Законом Украины «О защите прав потребителей».

Данные правила обязательны для соблюдения всеми Посетителями сети кинотеатров «Мультиплекс».



ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КИНОТЕАТРОВ СЕТИ «Мультиплекс»:

1.1. Фильмы, которые демонстрируются в различных форматах, обозначаются следующими значками: 2D, 3D, Twins, IMAX, ScreenX и тому подобное.

1.2. Для просмотра фильмов в формате 3D обязательно необходимо иметь при себе персональные 3D-очки. В случае отсутствия 3D очков Посетитель может приобрести их в кассе кинотеатра или онлайн.

1.3. Проданные в кассе билеты подлежат возврату или обмену только при наличии чека на приобретение билетов в кассе кинотеатра.

1.4. Для оформления возврата билетов, приобретенных онлайн, необходимо заполнить форму на сайте в разделе «Помощь» → «Покупка и возврат билетов» или в приложении в разделе «Возврат билетов».

1.5. Проданные билеты подлежат возврату только в следующих случаях: отмены сеанса (форс-мажор), непредставление информации о возрастных ограничениях на просмотр фильма, замены фильма или некачественной демонстрации по вине кинотеатра. При этом, если Посетитель принял решение по какой-то причине вернуть билеты, рекомендуем обратиться в кассу не позднее чем за 30 минут до начала сеанса, чтобы другие Посетители могли воспользоваться этими местами и посетить киносеанс.

1.6. Обмен билета на следующий сеанс осуществляется в пределах эквивалентной стоимости билета при наличии чека покупки.

1.7. В случае опоздания Посетителя на сеанс, неявки на киносеанс или отказа Посетителя от просмотра фильма после начала фильма, билеты на этот сеанс не подлежат обмену или возврату в кассу.



УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЕ КИНОЗАЛА:

2.1. Посетители допускаются на территорию кинотеатра только при наличии приобретенного билета и несчитанного QR-кода (не погашены). Сканированию подлежат билеты в бумажном (печатном) или электронном виде.

2.2. Посетители должны сохранять билеты (электронные / бумажные) для контроля до конца сеанса. Кинотеатр не обязан допускать Посетителя на сеанс в случае потери билета.

2.3. Посетитель имеет возможность приобрести билет в течение 20 минут после начала сеанса и пройти в кинозал в течение 30 минут после начала сеанса при наличии приобретенного билета на сеанс и несчитанного QR-кода.

2.4. Посетитель имеет право находиться только на том сеансе, на который был приобретен билет.

2.5. Администрация кинотеатра вправе требовать у Посетителя предъявить билет во время сеанса для осуществления дополнительного контроля.

2.6.В случае выхода Посетителя с кинозала во время сеанса, сотрудник кинотеатра вправе проверить его билет при возвращении в кинозал, в случае отсутствия билета сотрудник кинотеатра имеет право не допускать в кинозал.

2.7. Билет считается недействительным при отсутствии QR-кода.

2.8. Занимать места в зале необходимо в соответствии с нумерацией ряда и места, указанных в билете.

2.9. В зале запрещено пересаживаться на другие места во время сеанса.

2.10. В залах кинотеатра категорически запрещается проводить фото и видеосъемку, пользоваться любой записывающей аппаратурой в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке кинематографии Украины», Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах», Кодексом Украины об административных правонарушениях, Уголовным Кодексом Украины.

2.11. Находясь в кинозале, рекомендуется переводить мобильный телефон в режим «без звука», чтобы не мешать другим посетителям.

2.12. Категория лиц, утвержденных администрацией, имеет возможность приобрести билеты со скидкой / по сниженной цене (при наличии соответствующих документов).

2.13. Предусмотренные льготы могут быть отменены в соответствии с указанием правообладателя (лицензии) на прокат фильма, о чем кинотеатр сообщает путем размещения объявления на официальном сайте компании.



ЗАПРЕЩЕНО:

3.1. Пребывание на территории кинотеатра лиц, имеющих признаки алкогольного и / или наркотического опьянения.

3.2. Проносить в кинотеатр огнестрельное, газовое и / или холодное оружие, специальные средства, взрывные устройства и пиротехнику, газовые баллончики и пневматическое оружие. Исключение составляют работники правоохранительных органов Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины, имеющих табельное оружие и посещают кинотеатр с целью выполнения служебных обязанностей.

3.3. Согласно Закону Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения», запрещается курить. Также запрещается курить электронные сигареты, IQOS, Vape и прочее в кинозале и на территории кинотеатра, кроме специально отведенных для курения мест на территории торгово-развлекательного центра (далее - ТРЦ).

3.4. Сорить и разбрасывать различные предметы (упаковки, жевательные резинки, салфетки и т.д.).

3.5. Находиться на территории кинотеатра с животными.

3.6. Пребывание на территории кинотеатра в ночное время (с 22:00 до 6:00), а также на сеансах, заканчивающихся после 22:00 до 6:00, лиц младше 16 лет, без сопровождения родителей или лиц, которые их заменяют согласно законодательству.

3.7. Нецензурно ругаться, играть в азартные игры, агрессивно себя вести, нарушать тишину, использовать предметы, которые создают шумовой эффект и мешают отдыху других Посетителей кинотеатра. Работники кинотеатра имеют право самостоятельно или с привлечением представителей службы охраны вывести правонарушителей с кинозала или кинотеатра, а также вызвать полицию для устранения правонарушения. В таком случае кинотеатр не обязан компенсировать стоимость приобретенного Посетителем билета.

3.8. Создавать помехи в работе сотрудникам кинотеатра, входить в служебных и технических помещений.

3.9. Проносить в кинозал крупногабаритные вещи. В случае наличия у Посетителя большой сумки или пакета, работники кинотеатра, в целях безопасности, имеют право требовать оставить сумки или пакет в камере хранения.

3.10. Согласно постановлению КМУ "О государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов" №1315 от 17.08.1998 г.. Определены следующие индексы зрительской аудитории:

«12 +» - индекс, устанавливается для фильмов, просмотр которых возможен детьми от 12 лет только в присутствии родителей в связи с тем, что такие фильмы могут содержать некоторые сцены, которые родители сочтут неприемлемыми для самостоятельного просмотра детей.

«16+» - индекс, устанавливается для фильмов, просмотр которых запрещается лицам в возрасте до 16 лет.

"18+" - индекс, устанавливается для фильмов, просмотр которых запрещается лицам до 18 лет.

3.11.Проносить в кинозал пищу типа: fast food, пицца, японская еда, кулинария супермаркетов и т.п. и крепкие алкогольные напитки.

3.12. Посещать кинотеатр в рабочей форме и / или грязной одежде.

3.13. Использовать подвижной транспорт в фойе кинотеатра и кинозалах, а именно: гироскутеры, моноколесо, тележки для перевозки продуктов питания и бытовых товаров и тому подобное.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КИНОТЕАТРА:

4.1. Посетители кинотеатра обязаны бережно относиться к имуществу кинотеатра, не допускать его повреждения и уничтожения, в частности не делать надписей на имуществе кинотеатра. В случае нанесения ущерба имуществу кинотеатра, Посетитель возмещает сумму ущерба в полном объеме.

4.2. Сотрудник бара при продаже алкогольных напитков (кроме безалкогольного пива), имеет право проверить у покупателя паспорт или другие документы, подтверждающие возраст покупателя (если возникли сомнения относительно достижения покупателем 18-летнего возраста). В случае отказа покупателя предоставить такой документ, продажа алкогольных напитков (кроме безалкогольного пива) такому лицу запрещается.

4.3. В случае приобретения некачественных продовольственных товаров Посетитель вправе обратиться в администрацию кинотеатра в течение 14 календарных дней с требованием о возврате денежных средств за некачественные продукты питания.

4.4. В случае нахождения Посетителями кинотеатра подозрительного предмета (сумка, сверток, пакет, пакет, чемодан и т.д.) на территории кинотеатра, последние должны немедленно сообщить о такой находке администрации или охране кинотеатра.



ДОПОЛНЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ:

5.1. Покупая билет на просмотр фильма, Посетитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Правилами работы кинотеатра и информации о фильме.

5.2. Кинотеатр согласно ЗУ «О рекламе» имеет право демонстрировать рекламу перед началом фильма.

5.3. Посетители кинотеатров сети «Мультиплекс» самостоятельно несут ответственность за сохранность личных вещей. В случае их потери администрация и работники кинотеатра не несут ответственность за их потерю и не возмещают стоимость пропавших вещей.

5.4. В гардероб вещи принимаются исключительно при наличии билетов на фильм. Пакеты, зонты, рюкзаки на хранение не принимаются. Администрация не несет ответственность за сохранность вещей, оставленных в верхней одежде. В случае потери гардеробного жетона, вещи выдаются при условии детального описания собственником вещи и при условии предоставления фамилии, имя, отчество, контактного телефона, и предъявлении документа, удостоверяющего личность *.

5.5. Администрация кинотеатра «Мультиплекс» не несет ответственности за возможный дискомфорт для глаз во время просмотра сеанса в 3D-формате. Если в Посетителя есть проблемы со зрением, ему необходимо получить консультацию врача, прежде чем посещать киносеанс.

5.6. Если Посетитель пользуется очками, то 3D-очки или 3D-клипсы рекомендуем одевать поверх очков с диоптриями.

5.7. 3D-очки могут быть использованы только для просмотра 3D-фильмов в 3D-кинозале.

5.8. Кинотеатры сети «Мультиплекс» предоставляют возможность посещать кинозалы по специальной цене со скидкой учащимся и студентам, при наличии соответствующего удостоверения (ученического билета (или документа, который его заменяет) и студенческого билета дневной формы обучения). Продажа билетов со скидкой возможна только в кассе кинотеатра. При демонстрации одного студенческого билета скидка предоставляется на один билет.

5.9. Посещение киносеансов детям до 6 лет может быть бесплатным, если ребенок не занимает дополнительного кресла в кинозале. На одного взрослого предусмотрено одно бесплатное место для ребенка до 6 лет. В случае посещения фильма без возрастных ограничений несовершеннолетними лицами, сопровождающий должен быть не моложе 14 лет.

5.10. Минимальный возраст несовершеннолетнего лица, самостоятельно может посещать сеансы без возрастного ограничения, составляет 14 лет.

5.11. Кинотеатр оставляет за собой право осуществлять фото- и видео-фиксацию с целью предотвращения камкордингу, совершение правонарушений и уголовных преступлений, а также - обеспечение безопасности сотрудников, Посетителей кинотеатра и Зрителей.

5.12.Посетители кинотеатра перед приобретением билета на просмотр фильма, обязаны ознакомиться с информацией о фильме и рекомендациями по возрастных ограничений зрительской аудитории. В случае несоблюдения Посетителями кинотеатра рекомендаций по возрастным ограничениями, кинотеатр не несет никакой ответственности и вся ответственность возлагается на родителей или лиц, их заменяющих.

5.13. Подписывая Договор оферты, Посетитель соглашается с Правилами работы сети кинотеатров Мультиплекс, и согласно Закону Украины «О защите персональных данных», дает согласие на обработку персональных данных, а именно: названия, местонахождение, регистрационных данных (кода ЕГРПОУ, номера государственной регистрации в ЕГР ), информации о системе налогообложения (ИНН, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, номера свидетельства о статусе плательщика НДС), банковских реквизитов, электронных идентификационных данных (IP-адрес, телефон, e-mail), фамилии, имени, отчество, личной подписи и других данных.

5.14. Посетитель может вносить свои предложения и замечания, позвонив на горячую линию 0800505333, через обратную связь на сайте multiplex.ua или через сервис моментального связи «Sarafan».



* Касается кинотеатров, где есть гардероб.