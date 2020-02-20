Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina"

ТРЦ "Lavina" ТРЦ "Lavina" 13 10:00-02:00 ул. Берковецкая, 6Д 0 800 505 333 40-250 грн MULTIPLEX

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Киев, Lavina IMAX Лазер
IMAX LASER

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Кинотеатр:

ЦУМ

улица Крещатик, 38, Киев

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Lavina IMAX Лазер

ул. Берковецкая, 6Д

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SkyMall

пр. Генерала Ватутина, 2Т

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Проспект

ул. Гната Хоткевича, 1В

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Атмосфера

Столичное шоссе, 103

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Караван

ул. Луговая, 12

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Komod

ул. Шептицкого, 4A

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RetrovilleSOON

проспект Правды, 47

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Rive GaucheSOON

ул. Здолбуновская, 17

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Кинотеатр:

Караван

ул. Нижнеднепровская, 17

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Дафи IMAX

бульвар Звездный, 1А

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Кинотеатр:

Victoria Gardens

ул. Кульпарковская, 226 А

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Spartak

ул. Гетьмана Мазепы, 1Б

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Кинотеатр:

Gagarinn Plaza

ул. Генуэзская, 5/2

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Riviera

Южная дорога, 1, Фонтанка, Одесская область

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Кинотеатр:

Аврора

пр. Соборный, 83/85

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Кинотеатр:

City Center

пр. Центральный, 98

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Кинотеатр:

Фабрика

ул. Залаегерсег, 18

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Кинотеатр:

Дафи

ул. Героев Труда, 9

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Кинотеатр:

Оазис

ул. Степана Бандеры, 2А

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Кинотеатр:

Глобал UA

ул. Киевская, 77

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Кинотеатр:

Victory Plaza

ул. Лермонтова, 37

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Union

улица Героев АТО, 30г

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Кинотеатр:

ПортCity

Запорожское шоссе, 2

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Кинотеатр:

ЭРА

ул. Гагарина, 51

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Кинотеатр:

Hollywood

ул. 77-й Гвардейськой дивизии, 1В

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Кинотеатр:

Экватор

ул. Ковпака, 26

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Кинотеатр:

Проминь

Проспект Грушевского, 2

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Кинотеатр:

Любава

бул. Шевченко, 208/1

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Днипро Плаза

ул. Припортова, 34

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Кинотеатр MULTIPLEX в ТРЦ "Lavina"

ул. Берковецкая, 6Д

Киев

0 800 505 333

Контакт-центр

1111 января

Сб, 11 январяСегодня

1212 января

Вск, 12 январяЗавтра

1313 января

Пн, 13 январяПонедельник

1414 января

Вт, 14 январяВторник

1515 января

Ср, 15 январяСреда

1818 января

Сб, 18 январяСуббота

2525 января

Сб, 25 январяСуббота

2626 января

Вск, 26 январяВоскресенье

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Сб, 1 февраляСуббота

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Чт, 20 февраляЧетверг

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Сб, 29 февраляСуббота

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День

Форматы:
  • Все
  • 2D
    2d Классический сеанс для консервативных зрителей
  • 3D
    Cеанс с привлечением технологий объемного изображения для поклонников зрелищных спецэффектов Cеанс с привлечением технологий объемного изображения для поклонников зрелищных спецэффектов
  • IMAX L 3D
    Сеанс в формате с самым сильным эффектом присутствия и погружения Сеанс в формате с самым сильным эффектом присутствия и погружения
  • KIDS
    Кино для родителей с детьми Кино для родителей с детьми
Залы:
  • Все
  • Обычный
  • LUX
    Сеанс на креслах-реклайнерах, обеспечивающих повышенный комфорт просмотра, для гурманов кино Сеанс на креслах-реклайнерах, обеспечивающих повышенный комфорт просмотра, для гурманов кино
  • 2D
  • 3D
  • IMAX L 3D
  • KIDS
  • LUX
Форматы
Залы

Нажмите на время сеанса, чтобы выбрать места

0+
7.0
Дулитл
0+ Дулитл

12:05

12:30

IMAX L 3D

13:00

3D LUX

13:25

14:10

14:30

IMAX L 3D

15:05

LUX

15:30

3D

15:55

3D

16:15

17:10

3D LUX

17:35

18:00

3D

18:20

19:00

IMAX L 3D

19:15

3D LUX

19:40

3D

20:05

3D

20:25

21:20

LUX

21:45

3D

22:10

3D

23:25

3D LUX

23:50

3D

еще

Сеансы

16+
6.4
Под водой
16+ Под водой

12:45

LUX

14:45

LUX

16:35

LUX

17:15

19:15

20:25

LUX

21:15

22:30

23:15

еще

Сеансы

16+
4.7
Гламурный бизнес
16+ Гламурный бизнес

12:10

14:00

15:50

17:40

18:35

LUX

19:30

21:20

22:25

LUX

23:10

еще

Сеансы

12+
6.6
Счастливого Рождества
12+ Счастливого Рождества

14:50

16:20

LUX

17:00

19:10

21:20

23:30

0+
Сумасшедшая Свадьба 2
0+ Сумасшедшая Свадьба 2

13:05

15:10

17:15

19:20

21:25

23:30

До конца
проката 4 дня!

12+
Звездные войны: Скайвокер. Восхождение

До конца проката 4 дня!

12+ Звездные войны: Скайвокер. Восхождение

14:30

3D

17:20

20:10

3D

21:00

IMAX L 3D

23:00

3D

До конца
проката 4 дня!

12+
7.0
Джуманджи: Следующий уровень

До конца проката 4 дня!

12+ Джуманджи: Следующий уровень

12:50

15:20

3D

16:30

IMAX L 3D

23:05

3D

0+
6.8
Шпионы под прикрытием
0+ Шпионы под прикрытием

12:20

13:45

3D

15:05

До конца
проката 4 дня!

0+
4.7
Игры с огнем

До конца проката 4 дня!

0+ Игры с огнем

12:50

14:20

LUX

До конца
проката 4 дня!

16+
7.6
Кафе желаний

До конца проката 4 дня!

16+ Кафе желаний

18:30

LUX

До конца
проката 4 дня!

0+
Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое

До конца проката 4 дня!

0+ Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое

12:55

До конца
проката 4 дня!

12+
8.1
Ножи наголо

До конца проката 4 дня!

12+ Ножи наголо

20:50

LUX

До конца
проката 4 дня!

12+
8.3
Аутсайдеры

До конца проката 4 дня!

12+ Аутсайдеры

23:25

LUX

Последний
день проката!

16+
Воццек (прямая трансляция)

Последнийдень проката!

16+ Воццек (прямая трансляция)

19:55

EngSUB

Технології кінотеатру Multiplex у ТРЦ "Lavina"

3D - Cеанс с привлечением технологий объемного изображения для поклонников зрелищных спецэффектов

3D

Cеанс с привлечением технологий объемного изображения для поклонников зрелищных спецэффектов

IMAX Лазер 3D - Сеанс в формате с самым сильным эффектом присутствия и погружения

IMAX Лазер 3D

Сеанс в формате с самым сильным эффектом присутствия и погружения

KIDS - Кино для родителей с детьми

KIDS

Кино для родителей с детьми

LUX - Сеанс на креслах-реклайнерах, обеспечивающих повышенный комфорт просмотра, для гурманов кино

LUX

Сеанс на креслах-реклайнерах, обеспечивающих повышенный комфорт просмотра, для гурманов кино

FR - Сеанс на французском языке

FR

Сеанс на французском языке

ENG - Сеанс на английском языке

ENG

Сеанс на английском языке

EngSUB - Сеанс с английскими субтитрами

EngSUB

Сеанс с английскими субтитрами

UaSUB - Сеанс с украинскими субтитрами

UaSUB

Сеанс с украинскими субтитрами

Фотографии кинотеатра Multiplex в ТРЦ "Lavina"

Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina"
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №2
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №3
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №4
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №5
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №6
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №7
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №8
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №9
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №10
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №11
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №12
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №13
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №14
Кинотеатр ★ MULTIPLEX ★ в ТРЦ "Lavina", фото №15

Как нас найти

Тур по кинотеатру

На карте

Вход для посетителей на территорию ТРЦ возможен с 9:30 - 10:00 - со стороны Ашана и Парка развлечений Galaxy, с 10:00 - 22:00 через все входы, с 22:00 до 23:00 - со стороны Ашана и через выход у Парка развлечений Galaxy. После 23:00 вход возможен только через выход у Парка развлечений Galaxy.

План эвакуации

Отзывы

Время работы и правила посещения

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